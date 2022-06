VOTO L’AQUILA, CIRILLO: “PARCHEGGI, EVENTI E NUOVO PROGRAMMA PER TURISMO, BASTA VECCHI SCHEMI”

L’AQUILA – “Ho deciso di scendere in campo perché la città ha grandissime opportunità che non sono mai state colte, si vive alla giornata, senza pianificazione. Per questo ho deciso di mettere la mia esperienza a servizio dei cittadini, per contribuire a realizzare il cambiamento da dentro”.

Così, in un’intervista ad AbruzzoWeb, Maurizio Cirillo, alla sua prima candidatura per la lista “L’Aquila viva e forte” a sostegno del candidato a sindaco Americo Di Benedetto alle prossime elezioni amministrative in programma il 12 giugno nel capoluogo regionale.

“All’Aquila, soprattutto in centro, servono i parcheggi e le indicazioni sono mediocri. Bisogna investire per attrarre turisti, non solo alla Perdonanza una volta l’anno, dobbiamo ampliare l’offerta con altri eventi. Dobbiamo sfruttare bene le risorse del PNRR e cominciare a pensare in maniera diversa. In giro per l’Italia troviamo tante piccole realtà che sanno usare meglio tanti strumenti. Basti pensare alla tassa di soggiorno che creerebbe un meccanismo virtuoso con una base da reinvestire nella programmazione turistica. E poi mi viene in mente la creazione di un marchio, la valorizzazione dei palazzi storici. Ci sono davvero tante cose da fare”.

“Per fare le cose diverse, bisogna agire in maniera diversa. Abbiamo assistito negli ultimi anni sempre agli stessi schemi: offro la mia esperienza, mi metto a disposizione per fare qualcosa di nuovo”.