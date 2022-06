VOTO L’AQUILA, CRIPPA: “FELICE DEL LAVORO SVOLTO DALLA LEGA, CONTINUITA’ IMPORTANTE”

L’AQUILA – Il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, all’Aquila per un incontro elettorale a sostegno del sindaco uscente, Pierluigi Biondi, in vista delle prossime amministrative, si è detto “entusiasta” per il lavoro del suo partito all’Aquila.

“La Lega in città è ben rappresentata – ha detto – anche perché ha svolto un lavoro eccelso. Ambiamo a riconfermare sia il sindaco sia i nostri consiglieri comunali e i nostri assessori. La continuità all’Aquila è importante”.

Per Crippa “L’Aquila farà un ottimo risultato. Abbiamo rappresentanti politici di calibro nazionale, come Luigi D’Eramo, rappresentanti regionali come Emanuele Imprudente e quindi sono sicuro che da qui arriveranno delle belle soddisfazioni”.

Lo stesso D’Eramo, presente all’incontro, si è detto fiducioso sui candidati del Carroccio alle Comunali del 12 giugno.

“Abbiamo una Lega potenziata – ha detto – con una lista che ha dimostrato la nostra capacità di essere attrattivi rispetto a figure professionali cittadine. Gente che ha deciso di metterci la faccia e correre con noi questa sfida elettorale, bella e piena di contenuti”.