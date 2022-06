L’AQUILA – Campagna elettorale sempre più accesa in vista delle amministrative in programma all’Aquila il 12 giugno.

Sul fronte del centrodestra, la giornata di oggi è stata segnata dalla visita del vice segretario nazionale della Lega, il deputato Andrea Crippa, in una conferenza stampa che si è svolta all’Aquila insieme alla presenza tra gli altri del segretario regionale, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, il vice presidente della Giunta Emanuele Imprudente e il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Francesco De Santis.

Per la candidata del centrosinistra Stefania Pezzopane, domani venerdì alle 15, nella sede del Pd in via XX settembre, saranno in città l’ex ministro dem Francesco Boccia e Andrea Orlando, ministro del lavoro e delle politiche sociali nel governo Draghi.

Sabato sarà la volta di Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, che parteciperà a incontri in Abruzzo. Alle 11.45 inaugurerà la nuova sede del Pd Abruzzo, a Pescara, in via Tiburtina Valeria 144, assieme a una rappresentanza del partito regionale, provinciale, delle Donne Democratiche e dei Giovani Democratici. Rilascerà dichiarazioni e risponderà alle domande della stampa a seguire, alle 12.30.

Alle 17 Letta sarà all’Aquila, alla Villa Comunale, a un evento pubblico a sostegno della candidata sindaca.

Crippa, che ieri ha fatto un tour in Abruzzo per la campagna elettorale nelle altre principali città al voto, ad esempio Ortona, Tortoreto e Spoltore, è stato in visita in città anche per incontrare i candidati della lista alle amministrative del 12 giugno prossimo.

“L’Aquila è fondamentale per gli equilibri geopolitici in Abruzzo, il voto ha una valenza nazionale e il risultato è determinante per gli equilibri della Lega e di tutto il Centrodestra. È chiaro che vincere nel capoluogo regionale è l’anticamera per primeggiare ed essere confermati in Regione nel 2024”

“All’Aquila possiamo contare su risultati ottenuti con capacità e qualità in un percorso iniziato cinque anni fa – ha spiegato il vice di Matteo Salvini – frutto di un lavoro responsabile e capillare nel territorio, che aveva alla base una visione di città, senza personalismi e protagonismi, interpretando il buon governo della Lega. Il risultato dell’Aquila, la mia seconda casa, è dunque centrale. Sono fiducioso del grande risultato della Lega, e del centrodestra, il 12 giugno – ha concluso Crippa.

D’Eramo ha sottolineato che “in questi cinque anni i rappresentanti aquilani della Lega sono stati definiti da tutti come i migliori amministratori, in grado di saper valorizzare al meglio la Città. Insieme a molti ed importanti esponenti di Governo ci sono stati momenti di confronto e progettazione, che certificano le attenzioni di Roma sul nostro territorio e quindi la centralità dell’Aquila nell’agenda di governo nazionale. Per completare il quadro, nei prossimi giorni gli assessori regionali saranno nel capoluogo regionale, per illustrare le molte cose fatte dalla Giunta e dal Consiglio regionale in per l’Aquila e il suo circondario”.

Domani, alle ore 18:30 nel cortile del palazzo Natellis-Lopardi, lungo corso Vittorio Emanuele II, Guido Crosetto di Fratelli d’Italia, ex sottosegretario alla Difesa, parteciperà all’iniziativa “La guerra nella borsa della spesa”, nel corso della quale converserà con il giornalista e opinionista economico Stefano Cianciotta. Parteciperanno il sindaco e candidato della coalizione di centrodestra alle elezioni amministrative del 12 giugno, Pierluigi Biondi, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Domani, alle 17:30 nell’auditorium Ance, la lista della coalizione del centrosinistra Demos, si ritroverà per un evento sulla sanità pubblica ai tempi della pandemia con la presenza dell’europarlamentare Pietro Bartolo, per anni responsabile del presidio sanitario di Lampedusa; parteciperà anche l’ex sindaco dell’Aquila Massimo Cialente. L’incontro sarà aperto da Paolo Pietro Giorgi, coordinatore provinciale del movimento; le conclusioni saranno affidate ad Alfonso D’Alfonso.

Il giornalista Franco Fracassi, sempre domani alle ore 21, alla Villa Comunale, ospite di Simona Volpe, candidato sindaco con la lista LiberAquila.

Prosegue il tour del candidato sindaco civico Americo Di Benedetto che domani sarà ad Onna alle 17.30 e a Monticchio alle 18.30. Sabato sarà la volta di San Vittorino, alle 17, domenica di tempera e san Giacomo, dalle ore 17. Lunedì il candidato civico sarà alle 18 a Cansatessa e Pettino, martedì alle 18 aad Arischia, giovedì 9 giugno a Preturo.

E prosegue anche il tour dell’On van di Biondi sul territorio: domani alle 16.30, ncontro con i cittadini di Camarda, alle 17.30 con i cittadini di Collebrincioni, presso il Circolo Arci in via dell’Aquila, infine ad Aragno, in piazza del Monumento, dalle 18.30 alle 19.30. Saranno presenti candidati, volontari del comitato e simpatizzanti.