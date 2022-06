VOTO L’AQUILA, DAI VERBALI SORPRESE SUI RISULTATI: SALGONO VITTORINI, FRULLO E MACCARONE

L’AQUILA – Tre le “sorprese” emerse dai verbali dell’Ufficio centrale in merito ai risultati del voto del 12 giugno all’Aquila, che hanno portato alla riconferma al primo turno del sindaco Pierluigi Biondi, e riguardano le preferenze raccolte dai candidati Livio Vittorini, di Fratelli d’Italia, Fabio Frullo, della lista Civici e indipendenti, e Alessandro Maccarone, della Lega.

I tre hanno raggiunto un consenso più alto rispetto a quello registrato in un primo momento.

In particolare a Vittorini, 38enne funzionario di banca, alla sua prima partita elettorale, sono stati assegnati ulteriori 20 voti del seggio 18, quello della frazione di Genzano di Sassa, dopo che a causa di un errore erano state assegnate zero preferenze. A questo punto Livio Vittorini, figlio dell’indimenticato Stefano, con 974 anzinché 954, conquista la seconda posizione tra i più votati di Fratelli d’Italia, la terza nella classifica generale, scavalcando Vito Colonna, con 964 preferenze.

Primo in assoluto Roberto Santangelo di L’Aquila futura, 1.196 voti, seguito dal vicesindaco uscente Raffaele Daniele, indipendente in Fdi, con 1.150 voti.

Il secondo dato riguarda Fabio Frullo, della lista civici e indipendenti: Frullo avrebbe conquistato due voti in più rispetto a Luigi Faccia, risultando così il più votato della lista con 287 preferenze, contro le 281 contate inizialmente, e passando così davanti a Faccia (285).

Terza sorpresa in quota Lega, con Alessandro Maccarone che dai 426 voti contati inizialmente, passa davanti a Gianluca Marinelli, 433 voti, anche se al momento non è stato ancora fornito il dato definitivo. A questo punto Maccarone diventerebbe il secondo dei non eletti, entrando automaticamente in Consiglio nel caso di due assessorati al Carroccio.

Le posizioni sono ufficiali ma oggi sono state consegnate solo in formato cartaceo, domani verranno rese note e pubblicate.

CONSIGLIERI COMUNALI

Liste collegate al candidato sindaco eletto

L’Aquila al centro: Daniele D’Angelo, Stefano Flamini;

Civici e Indipendenti: Fabio Frullo, Luigi Faccia;

Fratelli d’Italia: Raffaele Daniele, Livio Vittorini, Vito Colonna, Katia Persichetti, Ersilia Lancia, Silvia D’Angelo, Leonardo Scimia;

Forza Italia: Roberto Tinari, Maria Luisa Ianni;

Lega Salvini Abruzzo: Laura Cucchiarella, Fabrizio Taranta, Francesco De Santis, Daniele Ferella;

L’Aquila Futura: Roberto Santangelo, Laura Cococcetta, Guglielmo Santella;

Liste collegate a candidati sindaci non eletti

Il Passo Possibile: Emanuela Iorio, Alessandro Tomassoni;

Azione con Calenda: Enrico Verini;

L’Aquila e frazioni: Massimo Scimia;

Pd: Stefano Palumbo, Stefano Albano, Eva Fascetti;

L’Aquila nuova: Paolo Romano;

L’Aquila coraggiosa: Simona Giannangeli, Lorenzo Rotellini;

Candidati sindaci non eletti: Americo Di Benedetto, Stefania Pezzopane.