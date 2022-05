VOTO L’AQUILA, D’ALFONSO (DEMOS): “VALORI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA’; BALLOTTAGGIO SECONDA PARTITA”

L’AQUILA – “Demos sta per ‘democrazia solidale’, è un partito politico con un programma molto chiaro, attento ai concetti di accoglienza e inclusione, a quelli che sono i problemi degli ultimi. E proprio per questo siamo un partito scomodo, perché su questi principi non siamo disposti a mediare”.

Così Alfonso D’Alfonso, coordinatore regionale Demos Abruzzo, lista che parteciperà alla competizione elettorale in programma all’Aquila il 12 giugno a sostegno della candidata a sindaco Stefania Pezzopane.

“La nostra – sottolinea – non è una lista civica ma politica, siamo ancorati all’interno del centrosinistra e abbiamo un programma che divulgheremo composto di 11 punti fondamentali”.

Tra questi: “Partiamo dal concetto di L’Aquila città universale della pace e dell’accoglienza. Ma abbiamo a cuore anche il tema dei centri commerciali, siamo al fianco dei piccoli operatori. E ancora, a tal proposito, proponiamo l’introduzione di un sistema di defiscalizzazione per chi opera in centro. Massima attenzione alle nuove povertà, la collettività se ne deve far carico prima che il problema esploda. Riteniamo che su questi temi il Comune debba recitare un ruolo importante”.

E in merito al sondaggio elettorale commissionato da Fratelli d’Italia all’ istituto demoscopico Noto di Roma sulle intenzioni di voto degli aquilani: “Per noi queste proiezioni non sono una sorpresa, il candidato sindaco uscente è sempre favorito. Si pensava, però, che questa potesse essere una marcia trionfale verso la riconferma al primo turno ma così non è, l’elettorato aquilano è diviso perfettamente in due. Pezzopane e Di Benedetto insieme sono al 50%, come la destra. Il ballottaggio ci sarà sicuramente e il secondo turno sarà una seconda partita alla quale Stefania può guardare con serenità”.