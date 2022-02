L’AQUILA – Mentre il Pd e il centrosinistra alla ricerca della compattezza e di allargare il tavolo si sono riuniti ancora una volta nel pomeriggio per le elezioni amministrative della prossima primavera, in mattinata all’Aquila si sono visti il senatore del Pd Luciano D’Alfonso e il parlamentare di Italia Viva Camillo D’Alessandro, eletto nelle file dei dem.

I due nella passata Giunta regionale, rispettivamente presidente e consigliere regionale con delega ai Trasporti, ma soprattutto in strettissimi rapporti, oggi non hanno rinverdito la vecchia amicizia: non si sono incrociati avendo organizzato programmi molto diversi e, per ora, anche con prospettive politiche diverse dal momento che i renziani non hanno chiuso l’intesa con la coalizione di centrosinistra e chissà se lo faranno.

Tanto che Italia Viva non ha partecipato al summit del pomeriggio. Conseguentemente, è stato molto differente l’obiettivo delle due presenze: il potente senatore e presidente della commissione Tesoro e Finanze è arrivato all’Aquila per appoggiare l’amica deputata Stefania Pezzopane come candidata sindaco di una coalizione che rischia di non presentarsi compatta, il secondo invece ha tenuto riunioni e incontri con esponenti del partito e rappresentanti della società civile per fare strategie e decidere con chi partecipare alla consultazione amministrativa. Secondo quanto si è appreso, non sarebbe scontata l’adesione al centrosinistra.

Comunque, riportando quanto, poco, è trapelato, Pd e centrosinistra, dopo l’uscita dal tavolo del consigliere regionale di Legnini Presidente Americo Di Benedetto, hanno stretto i tempi virando decisamente sulla candidatura a sindaco di Pezzopane: l’ennesima riunione della coalizione, questa volta è stata incentrata sull’aspetto organizzativo, per cominciare ad entrare nel vivo del lavoro per le elezioni amministrative della prossima primavera.

A sposare il progetto politico della Pezzopane ci sono Pd, Articolo 1, Sinistra italiana, L’Aquila coraggiosa, Cambiare insieme-Idv, Demos, Europa verde, Partito socialista, Lista Amministratori, Rifondazione Comunista.

Anche questa volta Pd e Centrosinistra, non hanno inteso notiziare sul risultato del confronto, tuttavia fonti della coalizione hanno definito il summit molto proficuo.