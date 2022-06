VOTO L’AQUILA, DE ANGELIS (DEMOS): “IL MIO IMPEGNO PER TRASPORTI ED INTEGRAZIONE”

L’AQUILA – “Per me quella della politica è un’esperienza nuova, mi sono riconosciuto negli ideali e negli obiettivi della lista, un partito nuovo ed innovativo che si occupa delle problematiche degli invisibili”.

Così, in un’intervista ad AbruzzoWeb, Angelo De Angelis, candidato nella lista Demos a sostegno di Stefania Pezzopane sindaco alle elezioni amministrative in programma all’Aquila il 12 giugno.

Ingegnere, già direttore generale Ama, l’Azienda per la mobilità aquilana, De Angelis spiega: “Sono stato chiamato in causa anche per la mia esperienza nel campo del trasporto urbano, servizio essenziale come lo sono la sanità e la scuola. In questo settore ho un’esperienza di quasi 40 anni e in questo senso cercherò di dare il mio contributo”.

Tra i temi più importanti: “L’Aquila è una città che negli ultimi anni ha subito un calo demografico molto importante, in parte colmato dall’immigrazione. Prova ne è la ricostruzione, che in gran parte si sta facendo con manodopera proveniente dall’estero, persone che in molti casi si sono già integrate in altri sono ancora in cerca di integrazione. Queste persone e le loro famiglie sono i nuovi cittadini che meritano adeguati servizi, abbiamo così l’opportunità di far crescere la città, di non farla spopolare rendendola una città ‘vecchia'”.