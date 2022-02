VOTO L’AQUILA: DE ANGELIS, “MIO NOME NON IN CAMPO, PEZZOPANE CANDIDATURA MIGLIORE PER LA CITTA'”

L’AQUILA – “In relazione alla voci che associano il mio nome a un’eventuale candidatura come sindaco dell’Aquila, tengo a precisare che non è un’ipotesi in campo. Ringrazio chi, per stima, può aver pensato a me, per una città a cui mi sento affettivamente legato. Ma, come ho già detto a chi mi ha chiesto una opinione a riguardo diversi mesi fa, credo che la migliore candidatura per dare alla città quella svolta di cui ha bisogno sia quella di Stefania Pezzopane”.

A renderlo noto è il giornalista aquilano Alessandro De Angelis, vicedirettore dell’Huffpost, autore di Mezz’ora in più, di Lucia Annunziata, è spesso ospite di numerose trasmissioni tv, tra cui Otto e mezzo e Piazzapulita, sulle voci di una sua possibile discesa in campo alle amministrative dell’Aquila di giugno prossimo, come “terza via”, rispetto alla candidatura dem della deputata Pezzopane, contrapposta al consigliere regionale e comunale civico Americo Di Benedetto. Contro il candidato del centrodestra, il sindaco uscente Pierluigi Biondi.

“Da giornalista, attento al racconto della politica, raramente ho visto una persona che, in ogni sede in cui ha operato, lavora così tenacemente per il suo territorio e con assoluta serietà nel rispettare gli impegni presi con la sua comunità. Nel farle un caloroso e affettuoso in bocca al lupo, auspico che la generosità con cui si è messa a disposizione per la sua città sia un’opportunità per una ricomposizione di tutte le forze del centrosinistra. E colgo l’occasione per prenotarmi la prima intervista quando sarà sindaco” aggiunge De Angelis.

A fare l’ipotesi di una sua candidatura il quotidiano on line Il Capoluogo.