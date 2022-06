VOTO L’AQUILA: DE MATTEIS, “CONTINUARE A DARE OPPORTUNITÀ AI GIOVANI, DOPO SISMA È OBBLIGO MORALE”

L’AQUILA – “La priorità resta per L’Aquila quella di dare opportunità ai giovani, proseguendo le attività che abbiamo messo in campo in questi cinque anni, che stanno aprendo al futuro la nostra città. Abbiamo un obbligo morale nei confronti delle nuove generazioni che hanno vissuto il difficilissimo post-terremoto”.

È uno dei passaggi dell’intervista streaming ad Abruzzoweb di Giorgio De Matteis, ex vicepresidente del consiglio vicario della Regione Abruzzo, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale e ricandidato nella coalizione di centrodestra che sostiene il sindaco uscente Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia, alle elezioni del 12 giugno prossimo.

“Il centrodestra deve continuare a governare la città – aggiunge De Matteis -, per i risultati positivi che sono davanti agli occhi di tutti -. E ricordo che cinque anni fa abbiamo trovato una situazione disastrosa, lasciata in eredità dal centrosinistra, a cominciare dal blocco delle procedure amministrative, comprese quelle della ricostruzione pubblica e privata, e conseguente mancato utilizzo di ingentissime risorse economiche e finanziarie. Noi queste pastoie burocratiche le abbiamo rimosse, e sono partiti lavori per decine e decine di milioni di euro, per le scuole comprese, rimaste ferme per anni, e per le quali ora sono in corso le gare d’appalto”.

L’INTERVISTA