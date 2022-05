VOTO L’AQUILA: DE SANTIS, “TINARI VUOLE NOMINARE 3 REVISORI AL COSTO DI 405MILA EURO”

L’AQUILA – “In extremis ed in piena campagna elettorale, il Presidente del Consiglio comunale, Roberto Tinari, di Forza Italia, ha ritenuto di portare in Prima Commissione la nomina dei 3 membri del Collegio dei revisori dei conti con un significativo impegno finanziario di 405.000 euro a carico del bilancio”.

A denunciarlo Lelio De Santis, consigliere comunale ricandidato con la lista della coalizione del centrosinistra 99 L’Aquila

“Una decisione politica di chiaro sapore elettoralistico, con un Consiglio comunale ormai sciolto, che è stata bocciata dai membri della Commissione che hanno accolto la mia proposta di rinvio per ragioni tecniche ed amministrative e per rispetto istituzionale. Si è trattato di uno sgarbo istituzionale che, come per la recente nomina dell’amministratore unico di un’azienda municipale, è dettata solo da esigenze elettoralistiche che la maggioranza dei consiglieri ha stoppato”, tuona De Santis.

“Il Consiglio comunale, che sarà eletto il 12 giugno, avrà tempo e modo di valutare i diversi curricula e di scegliere i membri del collegio dei revisori dei conti per il prossimo triennio”, conclude De Santis.

