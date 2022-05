VOTO L’AQUILA: DE SANTIS, “UFFICIO ELETTORALE E SERVIZI DEMOGRAFICI INADEGUATI, A RISCHIO LISTE!”

L’AQUILA – “Proprio nel momento delicato del rilascio delle certificazioni necessarie per la presentazione delle Liste dei candidati alle imminenti elezioni comunali si sono evidenziate le tante criticità, che da tempo rallentano i servizi richiesti dai cittadini, che spesso sono anche costretti a file gigantesche. Il rischio concreto è che qualche lista non possa avere la documentazione in tempo per la presentazione entro domani!”

La denuncia è del consigliere comunale uscente di centrosinistra, candidato per 99 L’aquila a sostengo di Stefania Pezzopane sindaco.

“Oggi gli uffici non sono stati in grado di ottemperare ad un obbligo di legge, consistente nel rilascio entro 24 ore dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e dei sottoscrittori delle liste, almeno di alcune! Purtroppo, il settore demografico è in grave difficoltà per mancanza di personale, per scarsa organizzazione, per la mancanza di un Dirigente a tempo pieno e con un Responsabile del servizio inadatto ed arrogante. Questa situazione è nota all’ Assessore, alla Giunta, a tutti, ma evidentemente questi servizi essenziali sono ritenuti di importanza marginale e di scarso valore politico! La prossima Giunta comunale dovrà porsi seriamente il problema del funzionamento della macchina comunale e dei servizi demografici, essenziali per soddisfare le esigenze di tutti i cittadini”.