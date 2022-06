VOTO L’AQUILA: DELLA VEDOVA, “FONDI STRAORDINARI PNRR PER INTERVENTI DAVVERO STRATEGICI”

L’AQUILA – “Bisogna mettersi in testa che i fondi Pnrr sono risorse straordinarie che vanno utilizzate per fare cose straordinarie, non per finanziare progetti che si sarebbero fatti comunque”.

Lo ha detto all’Aquila Benedetto Della Vedova, sottosegretario di Stato per gli affari Esteri, segretario nazionale di +Europa che, con Azione di Calenda, sostiene la candidatura a sindaco del consigliere regionale e comunale, Americo Di Benedetto.

“Il Pnrr ha un obiettivo – ha sottolineato a margine di un incontro elettorale – fare progetti destinati ad aumentare la potenzialità dei territori e delle città; bisogna implementare progetti che servano per il futuro, che generino più produttività, più conoscenza, più infrastrutture destinate a far crescere l’economia”.

Per Della Vedova, “la progettualità nei Comuni sarà decisiva, sarà fondamentale la capacità di pensare alla risorse del Pnrr non per fare cattedrali nei deserti ma per generare utilità nelle città; non solo infrastrutture: ricerca, servizi adeguati”.

“Parliamo di una grandissima occasione – ha sottolineato – non bisogna dunque limitarsi a cose ordinarie o accontentare i maggiorenti delle aziende, degli investimenti, bisogna invece lavorare per realizzare progettualità che siano in grado di far fare un salto di qualità ai territori”.