VOTO L’AQUILA, DEMOS INCONTRA LA CITTA’: “IN CAMPO CON CORAGGIO PER ACCOGLIENZA E INCLUSIONE”

L’AQUILA – “Siamo scesi in campo con coraggio e determinazione a fianco di Stefania Pezzopane come nuova forza politica, nata per abbattere le barriere di questa città in nome dell’accoglienza e dell’inclusione”.

È quanto si legge in una nota a firma dei candidati nella lista Demos, a sostegno della candidata a sindaco dell’Aquila Stefania Pezzopane alle elezioni amministrative del 12 giugno

“Oggi ci vedremo alle 18 presso i portici di Piazza Duomo la lista Demos incontra gli elettori aquilani; un’occasione di dialogo e confronto in cui i nostri candidati presenteranno alla città il nostro programma politico”.

Demos si presenta agli elettori aquilani come” forza politica nuova, con valori solidi ispirati all’azione quotidiana della Comunità di Sant’ Egidio e ai messaggi di Papa Francesco per la pace tra i popoli, l’accoglienza dei migranti e la solidarietà verso chi fatica a vivere dignitosamente. I candidati della lista Demos sono espressione del mondo del volontariato, delle comunità interreligiose, dell’integrazione sociale, di chi proviene da Paesi lontani, dall’Ucraina, dalla Romania, dall’Iran, dal Venezuela, dall’Albania e dal Camerun”.

“Chi vota Demos, vota per una città accogliente e solidale, che tende la mano a tutti, nessuno escluso – si legge ancora nella nota – Vota per il Dopo Di Noi, strumento fondamentale per il sostegno alle persone diversamente abili e alle loro famiglie che quotidianamente combattono con una città sinora incapace di pensare ai loro bisogni; per l’apertura, o forse meglio dire riapertura, di un ufficio comunale dell’accoglienza e dell’integrazione, per l’istituzione di un osservatorio delle nuove povertà e la distribuzione gratuita di assorbenti femminili, pannolini per bambini e pannoloni per anziani e disabili dalla rete di farmacie comunali per cittadini e famiglie con basso reddito”.

E ancora: “Vota per un sistema di trasporti efficiente e buoni mensa gratuiti per le famiglie in difficoltà, per politiche giovanili concrete a sostegno dei ragazzi che per primi hanno subito le conseguenze disastrose che il terremoto prima e il Covid poi hanno avuto nelle loro vite, la defiscalizzazione per le attività del centro storico e l’istituzione di un organismo che metta in rete il pubblico, che detiene il patrimonio abitativo, compreso il Progetto Case, e il privato, vale a dire associazioni o imprese sociali che possono procedere in modo snello e tempestivo al fabbisogno abitativo a canoni calmierati provvedendo con i ricavi alla loro manutenzione”.

“Valori forti, un programma chiaro, un movimento sempre a fianco di chi ha bisogno fatto di donne e uomini che vivono la politica con spirito di servizio e testimonianza quotidiana, dalla gente per la gente. Scegliamo L’Aquila, vota Demos. Con il tuo voto, insieme, cambiamo la città”, conclude la nota.