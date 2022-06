VOTO L’AQUILA, D’ERAMO: “LEGA CONTINUA A CRESCERE, LA CITTA’ HA SCELTO IL CENTRODESTRA”

L’AQUILA – “La Lega vola oltre il 12%, esattamente il doppio di quello che prese 5 anni fa, il processo di aumento del consenso sta a certificare il buon lavoro svolto, siamo particolarmente soddisfatti”.

Così il deputato Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, nel corso della conferenza stampa del centrodestra per la rielezione del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, di FdI.

“L’Aquila ha votato per la concretezza, apprezzando che l’intera coalizione e il candidato sindaco non abbiamo raccolto provocazioni ma continuamente parlato di programmi, incontrando ogni giorno i cittadini, con i quali abbiamo continuato a costruire la proposta programamtica per la città. Abbiamo messo a disposizione della città una classe dirigente adeguata interpretando fino in fondo le esigenze di un capoluogo che continua la crescita irrefrenabile per tornare a recitare un ruolo politico nello scenario nazionale. Non ci siamo mai risparmiati”.