VOTO L’AQUILA: DI BENEDETTO, “ALTRI CANDIDATI FANNO PARLARE SEMPRE E SOLO ROMA”

L’AQUILA – “Questa sera alle ore 21.00 chiuderò la campagna elettorale a Piazza del Duomo… la piazza di San Massimo, nel giorno di San Massimo. Gli altri candidati chiuderanno dove già hanno fatto parlare e continueranno a far parlare sempre e solo Roma. A differenza loro in Piazza del Duomo con me, invece, parlerà L’Aquila, solo ed esclusivamente L’Aquila: l’unica grande sostenitrice della mia candidatura a Sindaco”.

Così il candidato sindaco dell’Aquila Americo De Benedetto, che sotto le righe prende di mira i tanti ministri e parlamentari che da Roma sono venuti a sostenere il candidato del centrodestra Pierluigi Biondi, che terrà stasera un comizio con Giorgia Meloni e la candidata del centrosinistra, Stefania Pezzopane.