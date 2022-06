VOTO L’AQUILA, DI BENEDETTO: “RISULTATI VERI ANCORA PIU’ POSITIVI”

L’AQUILA – “Gli exit poll dicono che Di Benedetto costituisce una certezza per l’Aquila. Ed ancora: le liste trainano Biondi e Pezzopane, Di Benedetto traina le liste e quindi esce vittorioso. Inoltre, dalle indicazioni in nostro possesso, abbiamo la garanzia che i risultati veri saranno ancora più positivi. In tal senso aspettiamo lo spoglio per fare valutazioni oggettive”. Così Americo Di Bendetto, candidato civico alle amministrative dell’Aquila, nel commentare i dati dei primi exit poll di Opinio Rai che raccontano di un consenso tra il 21-25%.