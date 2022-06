VOTO L’AQUILA: DOMANI A L’AQUILA PER DEMOS EUROPARLAMENTARE BARTOLO, IL MEDICO DI LAMPEDUSA

L’AQUILA – La pandemia Covid-19 ha messo a dura prova il sistema sanitario pubblico, mettendo a nudo vecchi difetti strutturali e rilevandone i limiti ancor più che i pregi. È proprio la sanità pubblica l’argomento al centro dell’incontro con il dottore ed europarlamentare Pietro Bartolo organizzato da Demos – Democrazia Solidale, in programma venerdì 3 giugno alle ore 17,30 presso la sala convegni Ance.

“Pietro Bortolo non ha certo bisogno di presentazioni; si è sempre battuto per una sanità che sia garantita a tutti, lo ha fatto strenuamente per i migranti di Lampedusa, lo fa tutt’ora nel Parlamento Europeo con DEMOS. Con lui parleremo del difficile momento che sta vivendo la sanità pubblica, questione strategica in cui L’Aquila è interessata da vicino: il parziale smantellamento del sistema sanitario, la carenza di personale hanno determinato un costante abbassamento della qualità del servizio medico, ed è il momento di cambiare rotta e tracciare nuovi orizzonti per l’accesso a una sanità che sia diritto di tutti e per tutti”.

L’incontro, con introduzione a cura di Paolo Pietro Giorgi, coordinatore provinciale DEMOS, vedrà la partecipazione del dottor ed ex sindaco dell’Aquila Massimo Cialente e dello psicologo dott. Massimo Monti, per poi chiudersi con l’intervento di Alfonso D’Alfonso, coordinatore regionale di DEMOS.

L’evento verrà preceduto da una conferenza stampa alle ore 16,00 presso il comitato elettorale del Partito Democratico.