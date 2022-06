VOTO L’AQUILA: GIOVEDI’ AD ASSERGI DI BENEDETTO E GIACOBBE INCONTRANO I CITTADINI

L’AQUILA – Giovedì 2 giugno, alle ore 17,30, insieme al candidato Sindaco Americo Di Benedetto, Gianni Giacobbe, candidato al consiglio Comunale dell’Aquila nella lista Il Passo possibile, incontrerà la popolazione di Assergi presso Piazza San Franco, per dibattere sui seguenti temi oggetto della sua proposta politica.

“Invito i concittadini a partecipare all’incontro nella piazza del paese, il luogo più appropriato per un confronto sereno e nel segno della rinascita dell’Aquila e delle sue frazioni, coerenti con lo spirito costruttivo, che ci ha spinto ad impegnarci anche nel 2017”, afferma Giacobboe.

I CINQUE PUNTI DEL PROGRAMMA DI GIACOBBO

A) “Ricostruzione del centro storico di Assergi, mediante l’apertura di un tavolo di confronto con l’ufficio per la Ricostruzione del comune di L’Aquila (USRA) necessario per snellire le pratiche burocratiche, attinenti le problematiche catastali legate alle proprietà degli immobili, avviare un coordinamento tra i cantieri e progettare i sottoservizi (fognature, interramento cavi, ecc…), riqualificare gli spazi e l’arredo urbano fondamentali per la rinascita di un centro unico per patrimonio culturale e posizione geografica.

B) Assergi si pone, infatti, alle pendici del Gran Sasso Aquilano e vede la presenza sul territorio di vere eccellenze nel campo della ricerca scientifica (i laboratori di Fisca Nucleare del Gran Sasso) e nella tutela ambientale ( l’Ente Parco Gran Sasso-Laga). Con queste realtà si dovrà stabilire un rapporto nuovo che superi le rigidità ideologiche e vada a completare un progetto di sviluppo per fare del borgo di Assergi un punto di riferimento del territorio Aquilano.

C) Interventi immediati per la riqualificazione dell’area di Fonte Cerreto garantendo la realizzazione dei servizi primari (fognature – servizi igienici -interramento cavi ecc.) e creando un nuovo assetto viario che metta in sicurezza dalle valanghe l’accesso a Fonte Cerreto stesso e Montecristo. Creare e regolamentare aree attrezzate dedicate agli ambulanti e dotate di servizi igienici.

D) Per Campo Imperatore si dovranno, immediatamente, programmare gli interventi riguardanti l’interramento dei cavi elettrici e il rifacimento del sistema fognario; più in generale si dovrà lavorare per la realizzazione di una moderna rete di sottoservizi che permetta il funzionamento e quindi la valorizzazione di realtà dalla forte valenza turistica quali l’Osservatorio del Gran Sasso, il Giardino Alpino e l’Hotel di Campo Imperatore. Su quest’ultimo, l’impegno, è anche quello di vigilare per l’avvio e la conclusione dell’intervento di recupero.

E) A fronte di questi importanti interventi si dovrà lavorare per lo sviluppo delle attività montane sia invernali che estive con l’attivazione del Piano d’area, strumento urbanistico necessario per l’ampliamento dell’impiantistica scioviaria (Montecristo Fossa di Paganica – Scindarella) e che potrà avvalersi delle risorse stanziate per il rilancio del territorio del Cratere 2009.

