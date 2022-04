VOTO L’AQUILA: DOMANI APERTURA CAMPAGNA ELETTORALE DI BENEDETTO

L’AQUILA – “Un altro passo”: al via la campagna elettorale per Americo Di Benedetto, candidato a sindaco dell’Aquila alle prossime Amministrative in programma il 12 giugno.

L’evento di apertura si terrà domani, martedì 26 aprile, dalle 17:30, all’Auditorium del Parco di Renzo Piano.

Di Benedetto, consigliere regionale di Legnini presidente, e consigliere comunale del Passo Possibile, dovrà vedersela con il centrosinistra della deputata del Partito democratico, Stefania Pezzopane, e il centrodestra del sindaco uscente di Fratelli d’Italia, Pierluigi Biondi.