VOTO L’AQUILA: DOMANI APERTURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER PIERLUIGI BIONDI SINDAC

L’AQUILA – Domani, venerdì 22 aprile alle 17:30, all’interno del Ridotto del Teatro Comunale, si terrà l’evento di apertura della campagna elettorale per la ricandidatura di Pierluigi Biondi a sindaco dell’Aquila.

Nel corso della serata verrà illustrato il percorso intrapreso in questi cinque anni per dare finalmente centralità al capoluogo d’Abruzzo, ai traguardi raggiunti per una ricostruzione materiale, sociale ed economica della città e il disegno per dare continuità a quanto realizzato dall’attuale amministrazione.

Oltre a simpatizzanti, sostenitori e candidati alla carica di consigliere comunale saranno presenti i principali esponenti dei partiti e delle forze civiche della coalizione di centrodestra a sostegno del primo cittadino.