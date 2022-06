VOTO L’AQUILA: DOMANI CHIUSURA CAMPAGNA PEZZOPANE IN PIAZZA 9 MARTIRI PER CITTA’ “VIVA E FORTE”

L’AQUILA – “Abbiamo scelto Piazza IX Martiri, nel cuore del centro storico dell’Aquila, per la chiusura della nostra campagna elettorale; abbiamo scelto una piazza simbolo per la nostra comunità, un luogo intimamente connesso alla storia democratica dell’Aquila, libera e forte”.

Così, in una nota, la candidata sindaca del centrosinistra Stefania Pezzopane che invita alla chiusura della campagna elettorale per domani, venerdì 10 giugno alle 19, alla Fontana Luminosa e poi in Piazza 9 Martiri.

“È in Piazza IX Martiri, ‘snobbata’ in questi anni dall’amministrazione comunale, che festeggeremo il viaggio intrapreso per restituire alla città l’amministrazione che merita. Ci arriveremo con un corteo colorato, accompagnati da musica e sorrisi. A testa alta. E liberi”.

“Con noi non ci saranno leader di partito cui chiedere la benedizione e a cui rendere conto dopo in obbedienza; pur essendo una donna con una chiara appartenenza, ho messo L’Aquila al primo posto e sarò libera di farlo da sindaca, rispondendo soltanto ai bisogni della nostra comunità”.

“Sarò la sindaca di tutte e tutti, non una sindaca di parte, baderò agli interessi della città, non alle esigenze di partito. Ho preso l’impegno di dedicarmi anima e corpo all’Aquila, senza pretendere nulla in cambio; rispetterò il voto degli elettori fino all’ultimo giorno, non trattando la città come un trampolino di lancio verso altri incarichi. Ho scelto L’Aquila, ho scelto di servire la mia città. E rinnoverò la mia promessa di impegno in Piazza IX Martiri, con le candidate e i candidati delle liste della nostra coalizione, con le cittadine e i cittadini che vorranno unirsi a noi per costruire una città libera e forte. Come loro”.

“L’appuntamento è per domani, venerdì 10 giugno alle 19, alla Fontana Luminosa; di lì, attraversando il centro storico arriveremo in Piazza IX Martiri per il nostro abbraccio collettivo. Non mancate!”, chiosa Pezzopane.