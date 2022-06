VOTO L’AQUILA: DOMANI INCONTRO M5S SU SUPERBONUS E COMUNITA’ ENERGETICHE

L’AQUILA – Si terrà domani mattina, ore 11, nella sede comunale di Palazzo Fibbioni, l’evento organizzato dalla lista del Movimento 5 Stelle L’Aquila, dal titolo ” superbonus 110% e comunità energetiche rinnovabili”.

A relazionare su queste importanti misure, che rappresentano delle importanti opportunità soprattutto in un periodo di crisi energetica, la Senatrice Gabriella Di Girolamo, capogruppo del M5S in commissione lavori pubblici, ed il Senatore Agostino Santillo, Ingegnere e coordinatore comitato infrastrutture e mobilità sostenibile del M5S.

“Sarà un momento di confronto e di approfondimento rivolto principalmente a tutti i cittadini interessati a comprendere le dinamiche di queste misure” così la Senatrice di Girolamo che aggiunge: “Anche a L’Aquila c’è fermento e sono numerosi i cantieri aperti o in via di definizione sotto il regime dell’ ecosismabonus; il nostro obiettivo è quello di dare maggior consapevolezza ai cittadini su questa misura e spiegare loro come funzionano le comunità energetiche e parlare dei benefici che dalla costituzione delle cer ognuno di noi può trarre”.

Il convegno sarà moderato da Lorenza Petrozzi e Paolo Baglioni, due dei candidati della lista M5S L’Aquila alle elezioni comunali del prossimo 12 giugno.