VOTO L’AQUILA: DOMANI SEI PARLAMENTARI DONNE IN CITTA’ A SOSTEGNO CANDIDATA PEZZOPANE

L’AQUILA – “Lunedì 2 maggio saranno a L’Aquila sei parlamentari in appoggio di Stefania Pezzopane sindaco.

Sono Cecilia D’Elia (portavoce nazionale delle Democratiche), Chiara Braga (della Segreteria Nazionale Pd responsabile Infrastrutture e Ambiente), Monica Cirinnà (Responsabile Diritti), Alessia Morani ex sottosegretaria Attività produttive, Leyla Ciaga’ della Commissione Ambiente della Camera, Patrizia Prestipino della Commissione Sport, Scuola Cultura. Saranno anche presenti la portavoce regionale delle Democratiche Lorenza Panei e la Presidente del Pd Abruzzo Manola Di Pasquale

L’incontro si svolgerà in due parti, alle 17 a Palazzo Fibbioni e poi nel centro storico per una passeggiata insieme.

“Sono particolarmente felice di questa presenza, perché queste mie amiche e colleghe sono una delegazione rappresentativa delle tante con cui condivido il comune impegno sui temi della parità sul lavoro, dei diritti, della battaglia contro la violenza ed il femminicidio, per la parità salariale, per i servizi sociali – spiega Pezzopane -. Ma sono donne impegnate anche sui decisivi temi dell’ambiente, della giustizia, della cultura e del sociale. In questi anni ogni giorno abbiamo cercato di portare avanti la forza delle donne, forza di cambiamento reale. La città ha bisogno della energia femminile, ringrazio la coalizione per aver voluto dare alla competizione questo forte carattere di rinnovamento scegliendo me, una donna. È indubbio che in Europa e nel mondo le figure femminili si stanno facendo interpreti di necessari e profondi mutamenti sociali. Anche a L’Aquila abbiamo bisogno di rimettere al centro la vita reale delle donne, di recuperare sulla carenza di servizi sociali e per la famiglia, di dare spazio ad un protagonismo reale. “L’Aquila, donna forte. Tutte per Stefania” è lo slogan scelto per questo incontro. Perché la nostra città sia più forte anche grazie alla forza delle donne ed alla mia energia e passione”.