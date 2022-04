VOTO L’AQUILA, ECCO COALIZIONE CENTRODESTRA A SOSTEGNO DI BIONDI: “TIENI ACCESO IL CAMBIAMENTO”

L’AQUILA – “Cinque anni fa la città ha scelto una classe dirigente che credeva nel cambiamento e ha mantenuto nel corso del tempo entusiasmo e libertà che hanno consentito di superare e vincere le sfide che si sono presentate. Siamo persone innamorate di questa terra: quando si fanno le cose per amore non ci possono essere limiti agli obiettivi che vogliamo consegnare agli aquilani, continuando in un percorso prospettico per loro e le future generazioni”.

Serra i ranghi la coalizione di centrodestra che questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, si è stretta intorno al candidato sindaco alle elezioni amministrative del 12 giugno, Pierluigi Biondi, FdI, che presenterà il progetto di città del futuro nel corso di un evento pubblico che si svolgerà il prossimo 22 aprile, alle 17:30, al Ridotto del Teatro comunale.

Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, L’Aquila al centro, L’Aquila Futura, Progetta, Udc, Noi con l’Italia, Partito repubblicano italiano, Civici e indipendenti per Biondi sindaco saranno i partiti e le forze civiche in campo per la prossima tornata elettorale al fianco del primo cittadino uscente.

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato, oltre al primo cittadino, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio (FdI), il vice presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente (Lega) l’assessore regionale al Bilancio e alle aree interne, Guido Liris (FdI), i parlamentari Nazario Pagano (segretario regionale Fi) e Antonio Martino (Forza Italia), Luigi D’Eramo (segretario regionale della Lega) Antonio Zennaro e Alberto Bagnai (Lega), Gaetano Quagliariello (coordinatore nazionale Italia al Centro).

Presenti, inoltre, i segretari e i referenti regionali delle formazioni componenti la squadra di centrodestra: Nicola Di Federico, responsabile regionale Partito Repubblicano Italiano, Roberto Santangelo, vice presidente del Consiglio regionale e segretario L’Aquila Futura, Etelwardo Sigismondi, segretario regionale Fdi, Mimmo Srour, segretario regionale Italia al Centro, Paolo Tancredi, segretario regionale Noi con l’Italia, Rinaldo Tordera, referente Progetta.

“Tieni acceso il cambiamento” è il claim (con il simbolo “On” evidenziato nel nome Biondi) scelto per accompagnare la campagna elettorale che, già nei giorni scorsi, è apparsa su manifesti 6×3 della città, “ma senza svelare i contenuti, con protagonisti donne e uomini, giovani e giovanissimi, anziani, professionisti”.

“Gli scatti, che da domani riporteranno le informazioni complete sulla campagna, sono contraddistinti da una parte in bianco e nero, a significare il malgoverno della sinistra che per dieci anni ha bloccato lo sviluppo della città, e una parte a colori a rappresentare il rinnovato impulso impresso al capoluogo dall’amministrazione guidata dal sindaco Biondi”, si legge in una nota.

“Dettaglio rilevante è il ritratto della bambina: è la stessa, infatti, che nel 2017 consegnava a Biondi il mattoncino lego chiedendo la ricostruzione materiale e immateriale di una città spenta e abbandonata nel grigiore. Oggi la ripartenza è un fatto conclamato. Se nel 2017 Biondi era ‘il granello che rompeva il meccanismo’, oggi, a distanza di 5 anni, dopo impegno e risultati, la necessità è di rimanere in posizione ‘on’ accesi, per continuare a crescere e consolidare successi”.