VOTO L’AQUILA: EX MINISTRO FABRIZIO BARCA SOSTIENE CANDIDATURA TETTAMANTI

L’AQUILA – Fabrizio Barca, ex Ministro della Coesione Territoriale e Coordinatore del Forum Disuguaglianze torna ad occuparsi di L’Aquila con un video sui social a sostegno della candidatura a Consigliere comunale dell’Aquila di Alessandro Tettamanti, 41 anni, giornalista, da sempre attivo nei movimenti sul territorio aquilano e oggi candidato con la lista di L’Aquila Coraggiosa con Stefania Pezzopane sindaca.

Barca infatti è coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità che ha scelto tra tredici candidati e candidate in tutta Italia con il progetto “Ti candido” proprio Tettamanti, per la campagna 2022 di “facciamo eleggere”.

“La sua faccia prima ancora del suo nome – dice l’ex Ministro della Coesione territoriale nel Video – è la faccia delle mie giornate aquilane. Il volto di chi ti viene incontro e ti guarda dritto negli occhi, non ti fa regali nelle domande che sono quelle difficili, ma ascolta, dà informazioni, ti sfida qualche volta, ma consente di poter raggiungere le persone a chi ha qualcosa da dire, e io forse ce l’avevo. Questo nel suo lavoro di giornalista , il lavoro dove l’ho visto all’opera. Ma l’ho visto all’opera come un giornalista che è dentro la città, dentro i movimenti, che si mobilita, in quella fase delicata del 2012-2013 in cui io mi sono trovato ad avere l’opportunità di dare un piccolo contributo a una città a cui voglio bene”.

“Il Forum Disuguaglianze – continua Barca – ha selezionato Alessandro senza che io neanche lo sapessi sulla base dei requisiti in base ai quali “ti candido” da una piccola mano ai candidati, requisiti che sono quelli di essersi sempre impegnati per la città sui terreni che sono affini a quelli del Forum delle disuguaglianze e cioè per la giustizia sociale e ambientale e poi sui temi della lotta per la casa e una concezione della partecipazione dei cittadini e le cittadine alla costruzione di servizi”.

“Noi non appoggiamo liste o sindaci – conclude il coordinatore del Forum disuguaglianze – ma persone abbastanza pazze da voler dare un contributo alla propria città tramite un Consiglio comunale, e io sono qui per appoggiare con gioia la candidatura a consigliere di Tettamanti e dire “Avanti Alessandro!”