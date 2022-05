VOTO L’AQUILA: EX MINISTRO LUPI DOMANI IN CITTÀ A SOSTEGNO DI CANDIDATI NOI CON L’ITALIA

L’AQUILA – Il presidente nazionale di Noi con L’Italia, ed ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, sarà a L’Aquila martedì 24 maggio, alle 12:30, nel comitato elettorale del candidato sindaco di centro destra, Pierluigi Biondi, in piazza Duomo, per incontrar i candidati di Noi con l’Italia nella lista “Civici e Indipendenti con Biondi Sindaco” a sostegno di Pierluigi Biondi.

Lupi terrà una conferenza stampa per la presentazione del coordinatore della Provincia dell’Aquila di Noi con l’Italia, il consigliere comunale di Avezzano, Alfredo Mascigrande, e dei due candidati del partito di Lupi presenti nella lista civica “Civici e Indipendenti con Biondi Sindaco”, Giuliana D’Amico e Paolo Colorizio.

La conferenza stampa, moderata da Luigi Sigismondi, vedrà la presenza, oltre che di Mascigrande, D’Amico e Colorizio, anche del coordinatore regionale per l’Abruzzo di Noi con l’Italia, Paolo Tancredi e del sindaco Biondi.