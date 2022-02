VOTO L’AQUILA: FDI CONTRO BOCCIA, “NOI PARTITO FILO SPINATO? PD PRENDA DISTANZE”

L’AQUILA – “Sono gravissime le dichiarazioni dell’ex ministro Francesco Boccia che ha definito Fratelli d’Italia il “partito del filo spinato” nel corso di un incontro elettorale che si è svolto a L’Aquila in vista delle prossime elezioni amministrative. Sono parole inaccettabili per le quali ci auguriamo che il suo partito prenda immediatamente le distanze, condannandole senza sé e senza ma”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini.

“Ricordiamo a Boccia che negli ultimi 5 anni a L’Aquila sotto l’amministrazione Biondi, sono state numerose le misure di integrazione e inclusione adottate: dalle famiglie afghane ospitate alla costituzione della figura del Disability manager, dalla traduzione Lis durante le comunicazioni ufficiali sulla pandemia all’ospitalità di una famiglia con bimbo autistico perché nella città di residenza, Teramo – a guida centrosinistra – non era riuscita a trovare il sostegno di cui ha bisogno. Sono queste e tante altre le azioni che oggi sono state messe in campo a L’Aquila e che Boccia fa finta di non vedere, solo per strumentalizzare la prossima campagna elettorale. L’Aquila è una città che sta vivendo la propria rinascita, dopo un decennio di abbandono da parte del governo targato Pd”.