VOTO L’AQUILA: FIORAVANTI, “ALLENTARE VINCOLI SIC E INNEVAMENTO PROGRAMMATO A CAMPO IMPERATORE”

L’AQUILA – “Il Gran Sasso e gli impianti sciistici di Campo Imperatore da almeno 30 anni rappresentano una grande opportunità che non è stata finora pienamente capitalizzata. Molto è stato fatto in termini di programmazione dall’amministrazione di Pierluigi Biondi ma ora centrale nel prossimo programma di mandato dovrà essere l’introduzione dell’innevamento programmato, per aprire gli impianti prima degli altri, intercettando gli sci club del Centro Sud”.

È uno dei passaggi dell’intervista del coordinatore cittadino dell’Aquila della Lega, Giorgio Fioravanti, candidato consigliere comunale della Lega alle elezioni del 12 giugno nella coalizione di centrodestra che sostiene il candidato sindaco Pierluigi Biondi, primo cittadino uscente di Fratelli d’Italia.

“L’innevamento programmato – tiene a sottolineare Fioravanti – avrà un costo di 3 milioni di euro, e il problema non è quello delle risorse, bensì quello di superare i vincoli ambientali che insistono sulle aree Sic, e da questo punto di vista c’è una interlocuzione tra il nostro assessore regionale, Emanuele Imprudente e il Ministero, per trovare una soluzione ragionevole”.

L’INTERVISTA