VOTO L’AQUILA: FORZA ITALIA, “SE QUESTE SONO PREMESSE PD SARA’ BOCCIA…TO”

L’AQUILA – “La conferenza stampa che ha tenuto la candidata della sinistra Stefania Pezzopane con l’onorevole Francesco Boccia è la dimostrazione plastica delle difficoltà che il PD ha all’Aquila. Non si è letto di una sola idea per la città ma solo una serie di invettive contro l’amministrazione di Pierluigi Biondi che tra mille difficoltà ha molto ben operato”.

Lo dichiara in una nota Stefano Morelli coordinatore comunale di Forza Italia all’Aquila

“La Pezzopane e Boccia, che da ministro non ricordo di aver mai visto nel capoluogo, invece di preoccuparsi della città e degli aquilani si preoccupano se il centro-destra aquilano sia o meno a trazione sovranista, stiano tranquilli allora perché nella nostra città un ruolo fondamentale lo gioca Forza Italia partito moderato, cattolico, liberale ed europeista che ha da sempre rappresentato il centro della coalizione ed anche questa volta, alle prossime amministrative, andrà abbondantemente sopra le due cifre”, incalza Morelli.

“Il problema semmai è che il PD aquilano è ancora fortemente ancorato alla tradizione ex comunista e non è mai evoluto, mettendo spesso alla porta esponenti di tradizione più moderata. Ricordo bene come la nostra, all’epoca senatrice, fosse una delle più intransigenti, in stile giacobino, sostenitrici della decadenza di Silvio Berlusconi ( che tanto ha fatto per L’Aquila) quella stessa che da presidente della Provincia durante l’emergenza post terremoto cercava di farsi fotografare al fianco del presidente Berlusconi ad ogni sua visita nella nostra città”, conclude la nota.