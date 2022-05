VOTO L’AQUILA, FRAZIONI: SECONDA TAPPA DEL COMITATO MOBILE DI BIONDI AD ASSERGI E FILETTO

L’AQUILA – Seconda tappa nelle piazze delle frazioni aquilane di Assergi e Filetto per l’ON van di Pierluigi Biondi, ricandidato per la coalizione di centrodestra, che ha inteso raggiungere fisicamente le persone e creare occasioni di incontro e confronto con la cittadinanza e i candidati consiglieri.

“La finalità del progetto FraziONi è quella di riportare la politica nelle piazze e per le strade con l’ascolto diretto dei cittadini del territorio aquilano, uno dei più estesi d’Italia e con tante peculiarità differenti, sui temi più importanti, per raccontare loro quanto in questi anni sia stata data attenzione a tutte le questioni che li riguardano”, si legge in una nota.

Nell’ambito di un programma di investimenti per le frazioni pari a 120 milioni di euro, ad Assergi e Fonte Cerreto, per esempio, sono stati sbloccati quasi 80milioni di euro per la ricostruzione privata e oltre 3milioni di euro per quella pubblica.

“Ad Assergi in particolare – ha spiegato Biondi -, sono stati effettuati lavori di riqualificazione nel cimitero con una spesa di 525mila euro. L’area verde del Giardino letterario di San Pietro della Jenca è stata valorizzata con un investimento di 243mila euro, mentre altri 60mila euro sono stati impegnati per realizzare il guard rail sulla strada che conduce al santuario amato da Giovanni Paolo II. Fonte Cerreto sarà oggetto di un importante opera che migliorerà la fruibilità della nostra montagna grazie alla realizzazione di un percorso meccanizzato, finanziato con 1,2 milioni ottenuti dal Fondo complementare al Pnrr, per facilitare il collegamento tra Piazzale Simoncelli e la stazione di valle della Funivia. Altri 900mila euro, derivanti sempre dal Fondo complementare, verranno impegnati per l’ammodernamento e riqualificazione della funivia del Gran Sasso mentre con 85 mila euro stata realizzato un adeguamento della strada che dal progetto Case della frazione di Assergi conduce al Piazzale Simoncelli”.

“A Filetto, invece, sono stati effettuati lavori pubblici per una spesa di oltre 390mila euro, a partire da quelli per la riparazione e miglioramento sismico dell’ex edificio scolastico della frazione finanziati con una spesa di 150mila euro e di ampliamento del cimitero per un investimento pari a 240mila euro. Un’opera, quest’ultima, attesa da decenni dalla comunità locale. I contributi per la ricostruzione privata della frazione approvati, inoltre, ammontano a oltre 33milioni di eur””.

Il sindaco ha incontrato simpatizzanti e candidati nelle postazioni del comitato mobile nelle due frazioni e presso il circolo “Il moro” di Filetto.