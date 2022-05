VOTO L’AQUILA: GIANNI CUPERLO IN VISITA ALLA SEDE DEL PARTITO DEMOCRATICO E AL GSSI

L’AQUILA – Il parlamentare Gianni Cuperlo della direzione nazionale del Partito democratico sarà oggi a L’Aquila nella sede del Pd in Via Paganica 3 per un breve incontro con i candidati, i dirigenti e gli iscritti del Partito Democratico. In seguito effettuerà una visita presso il Gssi ed alle 18.00 arriverà presso la libreria Colacchi per presentare il suo libro insieme all’Anpi L’Aquila.