VOTO L’AQUILA: GIOVEDI’ IN CITTA’ DEPUTATA IV BOSCHI IN SOSTEGNO CANDIDATA PEZZOPANE

L’AQUILA – Giovedì 26 alle ore 12 presso il Comitato elettorale della candidata Sindaca Stefania Pezzopane in via XX settembre 7 a L’Aquila, sarà presente la Deputata Maria Elena Boschi presidente del Gruppo Parlamentare di IV alla Camera e già Ministra dei Rapporti con il Parlamento e le riforme. Saranno con lei la candidata Sindaca Stefania Pezzopane, il coordinatore regionale IV Camillo D’Alessandro, il Coordinatore provinciale Paolo Romano candidato al Consiglio comunale nella lista L’Aquila Nuova, il responsabile della Lista civica L’Aquila Nuova Silvano Cappelli ed altri.

La Deputata Boschi, alle 10,30 prima della conferenza stampa incontrerà il Magnifico Rettore Edoardo Alesse e poi farà una passeggiata nel centro storico della città.

“La città del futuro deve essere una città giovane, dove le competenze possano crescere e forgiare un contesto sempre più innovativo da ogni punto di vista, dei diritti, delle possibilità, delle tecnologie avanzate, del digitale, della sicurezza. L’apporto dell’Universita è fondamentale. Puntiamo ad un rafforzamento dell’Aquila città Universitaria in termini di accoglienza, di innovazione e di slancio verso il futuro. Siamo una città con una storia millenaria, e vogliamo però che L’Aquila sia sempre più una città per i giovani. L’incontro di Maria Elena Boschi va in questa direzione, accogliere le esigenze di crescita e sviluppo dell’Universita’ e portare a L’Aquila altre opportunità per la ricostruzione e la rigenerazione del territorio”, ha dichiarato Pezzopane.