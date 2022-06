VOTO L’AQUILA: GIOVEDI’ PER M5S TAVERNA E LICHERI, MESSAGGIO DI GIUSEPPE CONTE

L’AQUILA – Giovedì sera alle 18:30 presso il Nero Caffè di L’Aquila il Movimento 5 Stelle chiuderà la propria campagna elettorale in vista della tornata elettorale del 12 giugno. Oltre agli attivisti e candidati aquilani, saranno presenti all’evento la Vice Presidente al Senato Paola Taverna, il Senatore Ettore Licheri, già Presidente del Gruppo M5S in Senato, la Senatrice Gabriella Di Girolamo, la Deputata Valentina Corneli e il Consigliere Regionale Giorgio Fedele.

A salutare attivisti, simpatizzanti e semplici cittadini anche il Presidente Giuseppe Conte, con un messaggio per tutti gli aquilani.

“Sarà un momento di incontro e condivisione per sintetizzare i punti nodali dell’iniziativa politica del Movimento a L’Aquila e fare un doveroso in bocca al lupo a tutti i candidati della lista 5 Stelle in vista dell’electron day di domenica 12 giugno”, si legge nella nota.