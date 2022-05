VOTO L’AQUILA: GIOVEDI’ SALVINI IN CITTA’, COMIZIO ALLA VILLA. DOMANI VISITA SOTTOSEGRETARIO SASSO

L’AQUILA – Il leader nazionale della Lega, Matteo Salvini, sarà giovedì 26 maggio alle 21, con comizio alla villa comunale dell’Aquila, per la campagna elettorale delle elezioni amministrative del 12 giugno ed anche per i referendum della giustizia.

La Lega nel capoluogo d’Abruzzo, è nella coalizione del centrodestra che sostiene in candidato sindaco Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia, primo cittadino uscente.

Domani invece sarà a L’Aquila, il sottosegretario della giustizia, Rossano Sasso .Alle 12:00 è previsto l’arrivo nella sede regionale della Lega in via Bazzano, 2, alle 15:30 incontro con il Sindaco Biondi al Palazzo Fibbioni, alle 16:15 punto stampa e sopralluogo scuola Pettino-Vetoio, via Madonna di Pettino