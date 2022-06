VOTO L’AQUILA, GLI APPUNTAMENTI ELETTORALI DI BIONDI PER DOMANI

L’AQUILA – La campagna elettorale del ricandidato sindaco per la coalizione di centrodestra, Pierluigi Biondi, continua domani, sabato 4 giugno, con il programma che segue:

Ore 11.00 – Incontro con copresidente del gruppo Ecr-Fdi al Parlamento europeo, presso Comitato elettorale di Piazza Duomo, L’Aquila;

Ore 16.30 – Incontro con i cittadini di Bazzano in occasione della sosta dell’ON van;

Ore 17.30 – Incontro con i cittadini di Aragno e inaugurazione Parco giochi per bambini e campetto di calcetto e tennis presso il campo sportivo della frazione, in via Santa Barbara;

Ore 19.00 – Incontro con i cittadini di Pianola in occasione dell’arrivo dell’ON van;Il comitato mobile ON van sosterà a Bazzano, in Piazza Santa Giusta, dalle 16.30 alle 17.30, ad Aragno, in Piazza del Monumento, dalle 17.30 alle 19, a Pianola, dalle 19 alle 21 presso il piazzale dell’Irish Pub. Saranno presenti candidati, volontari del comitato e simpatizzanti.