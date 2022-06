VOTO L’AQUILA: GLI APPUNTAMENTI ELETTORALI DI BIONDI PER DOMANI

L’AQUILA – La campagna elettorale del ricandidato sindaco per la coalizione di centrodestra, Pierluigi Biondi, continua domani, martedì 7 giugno, con il programma che segue:

Ore 11.30 – Incontro con l’onorevole Francesco Lollobrigida, presidente del gruppo FdI alla Camera, Sala Rivera di Palazzo Fibbioni, L’Aquila;

Ore 17.00 – Incontro con l’onorevole Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione, Auditorium del Parco, L’Aquila;

Ore 20.30 – Incontro con i cittadini di Bagno, presso il Circolo anziani di Civita di Bagno, via Fura

Il comitato mobile ON van sarà a Bagno Grande, in Piazza del Palazzo, dalle 18 alle 18.45, poi a Vallesindole di Bagno, in via Capo la Costa, dalle 18.45 alle 19.15, infine, a San Benedetto di Bagno, in via Principe Umberto, dalle 19.15 alle 20.

Nel corso del pomeriggio e della serata Biondi incontrerà i candidati delle diverse liste che compongono la coalizione di centrodestra tra Bagno e Civita di Bagno.