L’AQUILA – Altri big in campo a sostegno dei candidati alle prossime elezioni amministrative in programma all’Aquila il 12 giugno.

A sostegno della coalizione di centrodestra guidata dal ricandidato sindaco Pierluigi Biondi, di FdI, oggi, l’Auditorium del Parco, è previsto un incontro con Renato Brunetta, ministro della Funzione Pubblica, che illustrerà lo stato dell’arte dei progetti di rilevanza nazionale che avranno sede nel capoluogo abruzzese. alle 18.30 al palazzetto dei Nobili, prevista poi la visita della deputata Fdi Augusta Montaruli.

E arriverà anche Giovanni Toti, leader di “Italia al Centro” e presidente della Regione Liguria, per sostenere la lista “L’Aquila al Centro” e il sindaco Biondi. L’appuntamento è alle 19 presso l’osteria “La Fenice” in via Borgo Rivera, nelle adiacenze della Fontana delle 99 Cannelle.

Con il presidente Toti ci saranno Gaetano Quagliariello, senatore del collegio L’Aquila-Teramo e coordinatore nazionale del partito, il sindaco Biondi, dirigenti e parlamentari, il segretario regionale Mimmo Srour, i candidati della lista e i sostenitori e simpatizzanti. Con l’occasione si farà il punto sulle elezioni comunali e si terrà un aperitivo.

Sempre oggi, alle 11:30, nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni il candidato Biondi, e il capogruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Francesco Lollobrigida, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, terranno una conferenza stampa sul tema delle infrastrutture autostradali abruzzesi.

Venerdì invece, giorno di chiusura della campagna elettorale, arriverà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Sempre in mattinata, alle 11, presso il cortile di Palazzo Di Paola, sede del suo comitato elettorale, Americo di Benedetto ospiterà l’onorevole Benedetto della Vedova, segretario nazionale di +Europa e sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale nel Governo Draghi.

Nell’occasione interverrà anche Marco Fanfani in rappresentanza di +Europa regionale. +Europa è, infatti, insieme ad Azione, in una lista a sostegno della candidatura a Sindaco dell’ Aquila di Americo Di Benedetto.