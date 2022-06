VOTO L’AQUILA, IANNARELLI (SI): “FILE E DISAGI PER RITIRARE TESSERE ELETTORALI”

L’AQUILA – “Complete, senza più spazi per nuovi timbri, oppure smarrite. A tre giorni dalle Comunali aumenta la corsa per ritirare le nuove tessere elettorali. Per centinaia di aquilani, è diventato un incubo: tutti in fila in via Roma, sede dell’ufficio elettorale, per poter rinnovare o chiedere il duplicato della tessera”.

Così, in una nota, Pierluigi Iannarelli, segretario Circolo Sinistra Italiana e candidato al Consiglio comunale nella lista L’Aquila Coraggiosa.

“Molti arrivano, soprattutto le persone anziane, trovano la coda (da fare sotto al sole) e vanno via rinunciando così al certificato (e quindi al voto) – osserva – Perché l’amministrazione comunale non prevede degli orari che possano facilitare l’accesso a chi deve lavorare e non può permettersi di prendere un giorno di ferie? Non tutti hanno la possibilità e la forza di stare due ore in attesa per ritirare un certificato”.

“In diversi comuni italiani – aggiunge – la richiesta delle tessere elettorali può essere fatta telematicamente, proprio al fine di evitare code e disagi, luoghi in cui le reti e i servizi tradizionali sono resi più efficienti attraverso l’uso di tecnologie, invece, nel Capoluogo di Regione che si definisce Città Smart, della fibra e del 5G siamo rimasti ad una gestione stile anni 80. Sarebbe poi una beffa vedere personaggi più o meno noti e che ricoprono cariche elettive entrare saltando la fila e dopo 10 minuti uscire con una busta piena di tessere elettorali”.

“Anche se qualcuno può considerarla prassi è malcostume, maleducazione e probabilmente illecito se fatto senza dovuta delega. Chiediamo ai consiglieri comunali ancora in carica di verificare le problematiche inerenti il corretto ed efficiente funzionamento dell’ufficio elettorale nell’auspicio che questa sia l’ultima volta in cui la nostra Città debba vivere una simile inefficienza”, conclude Iannarelli.