VOTO L’AQUILA: IANNI CANDIDATO DELLA LEGA, “PIANO DI SVILUPPO E TUTELA DEL CENTRO STORICO”

L’AQUILA – “Uno dei punti centrali della prossima amministrazione dovrà essere la definitiva rinascita del centro storico, cuore pulsante della nostra Città e dell’intera regione”.

Questo il primo commento di Luca Ianni, candidato consigliere della Lega.

“Bisogna continuare il percorso di ripopolamento e sviluppo, poiché sono ancora poche le persone e famiglie che stanno scegliendo di tornare a risiedere in centro e parimenti dobbiamo continuare la politica di potenziamento dei servizi al fine di offrire livelli di qualità sempre più alti alle tante attività economiche ancora sofferenti per via della pandemia, della crisi economica e di scelte su agevolazioni fiscali non sempre giuste che non hanno aiutato tutti gli esercenti.”

E sottolinea: “Serve arrivare alla stesura di un piano di sviluppo, tutela e salvaguardia che sia una strategia amministrativa, la più condivisa possibile, tra residenti, attività economiche, liberi professionisti ed erogatori di servizi e la nuova amministrazione. Questo sarà il mio impegno forte come residente del centro storico, come candidato nella lista della Lega e futuro amministratore”