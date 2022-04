VOTO L’AQUILA: IL COORDINATORE CITTADINO DELLA LEGA FIORAVANTI ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA

L’AQUILA – “Fino ad oggi soltanto altre persone hanno parlato e scritto della mia probabile candidatura a Consigliere Comunale per le prossime elezioni amministrative del 12 giugno; mi sembrava corretto, soprattutto nei confronti dei miei sostenitori, che fossi io ad annunciarla ufficialmente alla città.”

Con queste parole inizia la nota di Giorgio Fioravanti, coordinatore comunale della Lega, e che annuncia la sua candidatura alle elezioni comunali del 12 giugno prossimo. Fioravanti è anche coordinatore regionale del Dipartimento aree interne e responsabile per l’Abruzzo delle Politiche aree montane della Lega.

LA NOTA COMPLETA

Il mio è un percorso che parte da lontano, nonostante sia sempre stato affascinato dalla gestione della cosa pubblica e nonostante non mi sia mai ufficialmente candidato in nessuna tornata elettorale, a partire dalle numerose tematiche che riguardano il nostro territorio per arrivare a problematiche più ampie di caratura nazionale ed internazionale, è dall’immediato post-terremoto che cerco, concretamente, con tutto me stesso, di impegnarmi socialmente per cercare di cambiare le cose che non vanno nella nostra città e per cercare di risolvere i problemi delle persone che, negli anni, ho incontrato.

Sono sempre stati questi i miei obiettivi sin dal principio: rendere più attrattiva L’Aquila, la città dove sono nato e cresciuto, con le sue frazioni e la sua montagna, e che, fatta eccezione della mia famiglia, amo più di ogni altra cosa.

Creare, tramite lo sviluppo turistico a 360° delle nostre infinite risorse naturali, posti di lavoro per noi e per i nostri figli senza che questi ultimi siano costretti a cercare fortune altrove spopolando le aree interne; tornare a far rivivere, dopo anni di sofferenza, il nostro meraviglioso e rinnovato centro storico, con le sue numerose attività commerciali, tramite eventi di varia natura con quelli musicali, arte di cui sono da sempre appassionato, a fare da capofila; sorvegliare e monitorizzare maggiormente le aree cittadine più a rischio, dentro e fuori il centro storico, per contrastare e reprimere i fastidiosi episodi violenti e criminali che mettono in discussione la nostra sicurezza e tranquillità personale.

Obiettivi che, in diversi modi, ho perseguito grazie alle associazioni di cui faccio parte, come SaveGranSasso e Progetto Montagna, dalle quali non mi separerò mai, e grazie ai ruoli che ricopro nella Lega, il Partito in cui milito da più di 3 anni e che considero la mia seconda famiglia, quale Coordinatore Cittadino, quale Coordinatore Regionale del Dipartimento Aree Interne e quale Responsabile per l’Abruzzo delle Politiche Aree Montane della Lega – Salvini Premier.

Spero che i cittadini mi diano la possibilità di iniziare una nuova, autorevole e prestigiosa avventura che, sono certo, affronterò con lo stesso entusiasmo e spirito combattivo che ha sempre contraddistinto tutti i percorsi che ho intrapreso.