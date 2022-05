L’AQUILA – “Scendo in campo perché dopo un lungo periodo di riflessione ho ritenuto opportuno mettere a disposizione della città, e di tutto il territorio, le competenze che ho maturato nel corso degli studi e delle mie esperienze lavorative”.

In vista delle elezioni amministrative in programma all’Aquila il prossimo 12 giugno, Livio Vittorini, 37 anni, professionista del settore bancario, si presenta e spiega ad AbruzzoWeb le ragioni che lo hanno spinto a scendere in campo con Fratelli d’Italia a sostegno della coalizione di centrodestra guidata dal ricandidato sindaco Pierluigi Biondi.

Vittorini, alla sua prima esperienza politica, è figlio del compianto Stefano, già vice sindaco e presidente del Consiglio comunale dell’Aquila: “Il fatto di aver sempre respirato, grazie al mio papà Stefano, l’aria della politica con la ‘P’ maiuscola a servizio del territorio mi ha spinto ad accettare di buon grado l’invito a scendere in campo con Fratelli d’Italia a sostegno del nostro sindaco Pierluigi Biondi”.

Tra i temi più importanti, “innanzitutto quello della ricostruzione, anche dal punto di vista comunitario e sociale. Inoltre, tra le tematiche che mi stanno più a cuore ci sono quella già elencate nel ‘Manifesto per le aree interne’, penso ad esempio al tema dell’innovazione e della formazione. La nostra città, grazie alla preziosa attività della Giunta comunale guidata dal sindaco Biondi, è riconosciuta, a livello nazionale ed internazionale, come un centro di ricerca e formazione all’avanguardia e in continuo sviluppo che ben si sposa con l’importante polo chimico-farmaceutico del nostro territorio”.

“Tra i primi progetti che mi piacerebbe avviare, anche su sollecitazione di molti imprenditori, artigiani e commercianti, quello della creazione di uno sportello, non solo per i più affermati, ma a supporto anche dei più giovani che vogliono investire nel nostro territorio”.

E ancora: “È chiaro che, qualora dovessi essere eletto, mi dedicherei con particolare impegno ed energie alle frazioni, da dove io stesso provengo”.

Sull’operato della Giunta di centrodestra: “Questa Amministrazione ha effettuato un percorso in continua crescita, credo che la parola migliore sia ‘attrattività’. La città è tornata ad essere attrattiva, come dimostrano i dati sul turismo. E il mio giudizio di questi ultimi 5 anni non può che essere positivo con la speranza, nei prossimi anni, di poter contribuire alla definitiva rinascita di questa città”.

“Agli elettori prometto l’impegno di non cambiare, chi mi conosce sa che sono una persona umile ma allo stesso tempo dotata di una giusta dose di ambizione e perseveranza. Tengo a pormi degli obiettivi e li porterò a termine”.