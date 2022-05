VOTO L’AQUILA: IN CITTÀ AMENDOLA, DI BENEDETTO A PAGANICA, PER LA LEGA ALTRI BIG IN ARRIVO

L’AQUILA – Prosegue oramai a ritmo serrato la campagna elettorale per le comunali dell’Aquila del 12 giugno. Oggi alle 11,30, nel comitato elettorale in via XX Settembre di Stefania Pezzopane, candidata del centrosinistra, incontro con Vincenzo Amendola (sottosegretario alla presidenza del Consiglio) sul tema “Il Patto per L’Aquila, Pnrr, Europa, imprese, futuro”.

Causa maltempo il comizio in piazza Regina Margherita è stato rinviato a giovedì 1° giugno.

Il candidato sindaco civico Americo Di Benedetto apre oggi la campagna elettorale sui territori, a partire da Paganica, alle 17:30 alla Villa Comunale.

Per il centrodestra, sbarcano nella città capoluogo regionale al voto il 12 giugno prossimo, altri big nazionali del Carroccio: il 30 maggio prossimo sarà la volta dell’eurodeputato Alessandro Panza e il primo giugno del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e del vice segretario nazionale, il deputato Andrea Crippa.

“Non si fermano le visite in città di esponenti nazionali della Lega che vengono a sostenerci in questa straordinaria campagna elettorale che vede la Lega e il Centrodestra impegnati nella riconferma del sindaco, Pierluigi Biondi – spiega il coordinatore regionale abruzzese, il deputato Luigi D’Eramo – Panza, Molteni e Crippa saranno in città per ascoltare le istanze dei cittadini dando risposte precise e puntuali, senza tralasciare le nostre idee concrete per il futuro. Le attenzioni del partito dimostrano che il nostro capoluogo di regione è importante nella valutazione nazionale del voto”.

La dirigenza della Lega comunicherà a breve il programma degli esponenti che sosterranno i candidati consiglieri all’Aquila e negli altri centri al voto in Abruzzo per l’appuntamento elettorale del prossimo 12 giugno.