VOTO L’AQUILA: IN CITTA’ EURODEPUTATO LEGA PANZA, SENATRICE PD CIRINNÀ E LEADER S.I. FRATOIANNI

L’AQUILA – Anche oggi ricco il programma della campagna elettorale delle elezioni comunali dell’Aquila del 12 giugno, con incontri sul territorio e visite in città di esponenti politici nazional

CENTRODESTRA

Per il centrodestra che candida il sindaco uscente Pierluigi Biondi, c’è la visita dell’eurodeputato Alessandro Panza,

Insieme al segretario regionale, il deputato aquilano, Luigi D’Eramo e Giorgio Fioravanti, candidato al consiglio comunale nonché responsabile regionale del dipartimento politiche montane della Lega, sarà alle falde del Gran Sasso, in località fonte Cerreto.

L’esponente del Carroccio nel pomeriggio sarà a Campo Imperatore per ascoltare le istanze degli operatori del settore. Infine, assieme al sindaco Biondi, farà il punto in una conferenza stampa convocata alle 17:30 in via dei Monti ad Assergi, frazione del comune aquilano

“Questi incontri di importanti e preparati esponenti della Lega certificano la radicalità e la vicinanza del partito nei territori e i cittadini” spiega il segretario regionale Luigi D’Eramo che ricorda i prossimi appuntamenti: “.

Il 1 giugno arriveranno invece il sottosegretario all’interno Nicola Molteni e il vice segretario nazionale l’onorevole Andrea Crippa , in Abruzzo per sostenere la Lega nei comuni al voto.

Fitta poi l’agenda di Biondi per le altre iniziative: alle ore 16.30, inaugurazione pizzeria Old City, in via Salvatore Tommasi (vicolo del Rex), il comitato mobile van On alle 18 sarà nella frazione di Filetto, con incontro con cittadini e candidati della coalizione presso circolo il Moro. Prossime tappe del comitato mobile, domani Paganica, il 3 giugno Collebrincioni, Aragno e Camarda, il 4 giugno Pianola, il 5 giugno Monticchio, il 6 giugno Preturo, il 7 giugno Bagno e l’8 giugno Coppito

CENTROSINISTRA

Per la coalizione del centrosinistra che candida la deputata del Pd Stefania Pezzopane, visita di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, sostegno della lista “L’Aquila Coraggiosa”. Appuntamento alle ore 19 presso il comitato elettorale in via XX settembre 7, angolo via Sant’Agostino.

“L’incontro sarà occasione di discutere il ruolo cardine che la sinistra aquilana dovrà svolgere nel progetto di rilancio della città delineato dalla coalizione a sostegno della candidata sindaca Stefania Pezzopane“, si legge in una nota -. In un momento storico caratterizzato dal susseguirsi e sovrapporsi di numerose crisi internazionali (guerre, pandemia, cambiamenti climatici sempre più rapidi e disuguaglianze sociali sempre più estreme), le cui ricadute si avvertono ormai chiaramente nella vita quotidiana della popolazione italiana, la sinistra ha il compito chiave di indicare la strada verso una società che non lasci più indietro nessuno”.

Invece alle ore 17.30 in piazza Palazzo presso il Bar Margherita, in programma “Pint of Love” aperitivo arcobaleno. Assieme a Stefania Pezzopane ci sarà Monica Cirinnà, senatrice e responsabile Diritti del Partito Democratico e Angelo Schillaci, docente universitario di diritto pubblico comparato e coordinatore del tavolo di confronto con le associazioni LGBT+ del PD,

“Metteremo a fuoco le politiche LGBT+ proposte nel programma elettorale della nostra coalizione. Sarà un momento conviviale di discussione e approfondimento sul tema dei diritti, sull’inclusione e sulle politiche di genere. Ci ritroviamo di nuovo in piazza: sempre sui diritti e attraverso quell’alleanza di persone che ci consente di stare al mondo insieme”, si legge nella nota.

COALIZIONE CIVICA DI BENEDETTO

Prosegue il fitto programma di incontri sul territorio del candidato civico Americo di Benedetto consigliere regionale e comunale. Oggi alle 19 sarà a Pagliare di Sassa, mercoledì 1 giugno giugno alle 18.30 a Bagno, Giovedì 2 giugno a partire dalle ore 16.30 a Filetto, Assergi e Camarda. Venerdì 3 giugno alle 17.30 ad Onna, e alle 18:30 a Monticchio. Sabato 4 giugno alle 17 a San Vittorino, domenica 5 giugno alle 17.30 a Tempera San Giacomo.

LIBER L’AQUILA

La lista della candidata civica Simona Volpe non ha comunicato iniziative ed eventi elettorali