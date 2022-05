L’AQUILA – In vista delle elezioni amministrative in programma all’Aquila il prossimo 12 giugno, la candidata a sindaco Stefania Pezzopane terrà un comizio oggi pomeriggio, a partire dalle 18, in Piazza Regina Margherita. L’evento potrà essere seguito in diretta anche sul sito e sulla pagina Facebook di AbruzzoWeb.