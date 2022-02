VOTO L’AQUILA: INNOCENZI, “NON MI CANDIDO, RINGRAZIO PRIMAVERA AQUILANA PER INDICAZIONE TERZA VIA”

L’AQUILA – “A correzione dei servizi apparsi in alcuni Tg regionali, preciso di non essere candidata alle Elezioni Amministrative della Città dell’Aquila. Avrei potuto fare una scelta di vita ed esserlo se tutta la coalizione me lo avesse chiesto. Sono rimasta sorpresa alla formalizzazione del mio nome e tuttavia voglio ringraziare Primavera Aquilana per aver avuto il coraggio di indicare al Tavolo della Coalizione un progetto politico innovativo e di unità di tutto il centrosinistra proponendo il mio nome come possibile via di uscita unitaria, una ‘terza via’ che superasse le divisioni emerse”.

Lo scrive sul suo profilo facebook Rita Innocenzi, della segreteria regionale Abruzzo e Molise della Cgil, dopo che il suo nome è stato fatto come candidata sindaca nel tavolo del centrosinistra on vista del voto di maggio.

“Un coraggio che si è nutrito di una apertura reale che risiede nell’aver guardato oltre il proprio perimetro, al di là delle appartenenze e dei mondi di provenienza. In questi giorni in tante e tanti mi hanno scritto e chiamato: attestazioni di stima che mediante la mia persona rappresentano un riconoscimento al mondo dell’impegno sociale nella sua interezza. In poche ore ho riscontrato entusiasmo e voglia di Politica e mi sono emozionata perché la Politica, quella vera volta al bene della comunità, come l’impegno nel Sindacato, è fatta di competenze ma intrisa di passione.

Curare questo entusiasmo e la domanda di Politica è il compito che avranno gli esponenti politici in campo: per quanto mi riguarda proseguirò in CGIL a disposizione della mia organizzazione. Grazie ancora”.