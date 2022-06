VOTO L’AQUILA, LETTA: “GIOVANI FUORI CASA A 30 ANNI, UNO SCANDALO, MEGLIO NEGLI ALTRI PAESI”

L’AQUILA – “I giovani escono di casa mediamente a 30 anni e mezzo, uno scandalo rispetto agli altri Paesi europei. In Svezia vengono considerati troppi i 18 anni. Noi dobbiamo prenderci un impegno: alla fine della prossima legislatura l’Italia avrà una media di 25 anni”.

Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta oggi pomeriggio all’Aquila a sostegno della candidata a sindaco Stefania Pezzopane.

“Se stai a casa fino a 30 anni e hai pasto caldo, lenzuola lavate e i vestiti puliti, è ovvio che non sei nel motore del nostro Paese”.

“All’Università di Parigi, dove insegnavo, incontravo tanti studenti italiani che mi facevano tutti la stessa domanda: ‘mi dà una ragione per tornare in Italia? Sapevo che potevo dare o la risposta retorica e politica o quella vera: appena hai finito di laurearti in un altro Paese troverai sicuramente uno stipendio che ti consenta di mettere su famiglia, quindi corri”.