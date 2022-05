VOTO L’AQUILA: LUIGI FACCIA CANDIDATO NEL CENTRODESTRA CON LISTA “CIVICI E INDIPENDENTI”

L’AQUILA – “È stata una scelta difficile che ha tenuto conto di molti aspetti: dall’azione svolta negli ultimi dieci anni per uno sviluppo sostenibile della nostra montagna, il Gran Sasso, alla situazione sociale con particolare riferimento al mondo dello sport e dei giovani, all’impiantistica sportiva e turistica, fino al bisogno del territorio e delle nostre bellissime frazioni di un’accelerazione ulteriore nella ricostruzione e nella creazione di servizi”.

Così il maestro di sci Luigi Faccia, ex consigliere comunale, nell’annunciare la candidatura nella lista “Civici e Indipendenti” nella coalizione del centrodestra del sindaco uscente, Pierluigi Biondi,

LA NOTA COMPLETA

La collocazione nella coalizione del Sindaco Biondi è stato un passo naturale, perché gli altri schieramenti in corsa non hanno dimostrato in passato e tuttora, nel loro DNA, gli interessi da me portati avanti in questi anni e le relative azioni che vorrei intraprendere per il Gran Sasso, il Territorio, lo Sport ed il Turismo. Inoltre, questi temi a me cari non possono prescindere da un’alleanza con il Governo della Regione perché l‘Aquila è, all’interno dell’Abruzzo, il suo Capoluogo ed è quindi impensabile scindere i due ruoli.

Dopo 10 anni passati dalla fine del mio ultimo mandato da Consigliere Comunale, trascorsi a cercare di coinvolgere e delegare alle Istituzioni della città capoluogo le azioni per me indispensabili per il futuro dell’intera valle, ho deciso di tornare a contribuire attivamente alla vita civica del nostro territorio per mettere in atto quelle strategie, condivise con un ampio gruppo di amici e colleghi , che possano permettere il vero sviluppo del comprensorio del Gran Sasso, consapevole dell’importanza strategica che riveste e rivestirà nel futuro delle nostre generazioni.

La mia gente è stata lontana dai centri decisionali degli ultimi anni e la mia valle con l’intero territorio, merita attenzione e futuro certi, senza più rimandare una ricostruzione urbanistica, economica e sociale fin troppo faticosa.

Sono convinto che un TERRITORIO ben strutturato e curato, potrà rendere la nostra città all’altezza delle future sfide che dovrà affrontare.

Per questo ho deciso di metterci la faccia.

Rimango a disposizione di chiunque voglia confrontarsi con queste tematiche sul mio sito internet: www.luigifaccia.it