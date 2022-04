VOTO L’AQUILA: M5S DECIDERA’ COSA FARE CON RIUNIONE ON LINE MERCOLEDI’, “OBIETTIVO LISTA”

L’AQUILA – “In vista delle amministrative del prossimo 12 giugno, a L’Aquila il Movimento 5 Stelle deve far sentire la sua voce e fare il massimo per essere determinante in un cambio radicale nell’amministrazione della città. L’obiettivo è quello di essere presente con una lista che permetta di supportare anche a L’Aquila la tematiche che ci stanno più a cuore e le proposte concrete che abbiamo sviluppato e realizzato in questi anni per garantire prosperità, equità, sostenibilità e solidarietà ai cittadini italiani”.

Ad annunciarlo la parlamentare M5s di Sulmona, Gabriella Di Girolamo, in vista della convocazione di una riunione degli iscritti della città di L’Aquila che si terrà on line mercoledì 13 aprile 2022, alle ore 19:00.

“Per partecipare, è necessario consultare la propria posta elettronica e seguire le istruzioni contenute nella mail che è stata inviata a tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle residenti a L’Aquila. Invito tutte e tutti a confermare la propria presenza entro le 22:00 di domani, martedì 12 aprile, compilando il form di registrazione indicato nella mail di convocazione. Ci vediamo mercoledì on line per discutere insieme del futuro del capoluogo d’Abruzzo”, spiega Di Girolamo.