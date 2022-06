VOTO L’AQUILA: MALAFOGLIA, “MIA CANDIDATURA IN FDI NASCE DA LUNGO PERCORSO POLITICO”

L’AQUILA – “Nel centrodestra il clima è ottimo in particolare si respira grande ottimismo in Fratelli d’Italia, in virtù delle percentuali di consenso che ci riferiscono, e che danno una chiara indicazione di crescita. La mia candidatura è il complimento di un lungo percorso, partito negli anni ’90 da quando mi sono iscritto ad Azione giovani, da cui è uscita una nuova classe dirigente compreso il sindaco Pierluigi Biondi. Nella prossima consiliatura una delle priorità dovrà essere la Carta dell’Aquila, il fare del capoluogo d’Abruzzo la capitale gli Appennini, grazie ad una rete tra le città governo e regioni, con al centro il protagonismo e la risoluzione dei problemi delle aree interne”.

Lo afferma nell’intervista ad Abruzzoweb, il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia e candidato al Consiglio comunale Michele Malafoglia.