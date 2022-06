VOTO L’AQUILA: MALAFOGLIA, “PONTE ALLA STAZIONE, VIA PASSAGGIO A LIVELLO ED AREA PEDONALE”

L’AQUILA – “C’è un progetto sul quale voglio concentrare la mia attenzione e che seguirò da vicino qualora dovessi essere eletto, è quello della eliminazione del passaggio a livello davanti Santa Maria del Ponte, dopo le 99 cannelle, che rientra nell’ampio progetto di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria che è già partito con le prime due fasi: il rifacimento del piazzale con le modifiche alla viabilità e la realizzazione del parcheggio. La realizzazione del ponte di collegamento con la strada regionale 615 e la Mausonia a scavalco del fiume Aterno è la terza fase. Il ponte non solo contribuirebbe a riqualificare l’area a ridosso delle antiche mura, che sarebbe anche pedonalizzata, ma anche a facilitare i collegamenti con Roio e tutte le sue frazioni. Un intervento che consentirà l’eliminazione del passaggio a livello e della strettoia di Santa Maria del Ponte. Per questo intervento – come detto parte del più ampio progetto di riqualificazione della stazione – c’è già l’intesa con RFI ed è importante partire subito con la progettazione dell’opera”.

E’ quanto illustra nell’intervista ad Abruzzoweb Michele Malafoglia, coordinatore dell’Aquila di Fratelli d’Italia e candidato alle elezioni comunali di domenica prossima.